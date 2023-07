México.-La Casa de los Famosos México ha entrado a su recta final, por lo que el Team Infierno ya tendrá que nominarse entre ellos, esto luego de que Jorge Losa volviera a ser el líder de la semana en el programa, por lo que Wendy, Poncho, Sergio, Nicola, Emilio y Apio son los más perjudicados.

Por esta razón, Apio Quijano se ofreció para ser el próximo eliminado de La Casa de los Famosos México y aseguró que él sería el “Juan Escutia” del equipo pues quiere ver en la final a los demás integrantes del team.

«Yo quiero decirles algo, si nos toca perder el liderazgo, me sacrifico, eh, me sacrifico para salir … igual digo que no voten por mí», expresó entre lágrimas.

Por su parte, los demás integrantes le pidieron al cantante que se tranquilizara ya que el final del día el público es el que decidía quién se queda en la casa más famosa de México.

Por otro lado, desde hace unas semanas Jorge Losa se ha convertido en el verdadero villano, pues es quien lidera al team cielo lo que ha generado que sea víctima de miles de comentarios ofensivos en las redes sociales, incluso en la misma casa, ya que al momento de ganar el liderato y gritar: “gracias México”, Poncho de Nigris le dijo: “nadie te quiere”, haciendo ‘estallar’ las redes ya que los fanáticos del team infierno comenzaron a atacarlo.

Apio dice que el se sacrifica para salir de la casa si es que no ganan el liderazgo #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/xUKOznc8jv — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) July 17, 2023

Con Información de Comunicado