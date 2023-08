Redes.-A finales de enero, Karol G confirmó su cuarto álbum ‘Mañana será bonito’ con la participación de artistas como Romeo Santos, Quevedo, Sean Paul, Sech, Carla Morrison y por supuesto, Shakira.

Este álbum ha sido un éxito, por ello la colombiana confirmó una gira, fue en redes sociales donde dio a conocer las primeras fechas y recintos que visitará durante este año. Una vez más Iker ‘El niño millonario’ apareció junto a Karol G para promocionar esta nueva serie de conciertos.

No es la primera vez que Karol G y este niño originario de Monterrey, aparecen juntos, pues también protagonizaron un cómico sketch al momento de anunciar el álbum de la cantante. Ahora se les puede ver pasando por una divertida aventura en medio del campo.

“Yo se que había dicho que no … pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes NO ME AGUANTÉ ???????? #MañanaSeraBonitoTour es una realidad”, confirmó Karol G en su cuenta de Instagram.

En el clip compartido en redes sociales se puede apreciar una gran química entre Karol G e Iker, pues al inicio del video GUCCI LOS PAÑOS, canción que forma parte de mañana será bonito.

Iker agradeció a la cantante colombiana por incluirlo en sus más recientes proyectos: “Te queremos mucho @karolg GRACIAS POR HACER PARTE DE PROYECTO QUE TANTO AMAS A IKER , eres un amor tú y todo tu equipo”, se puede leer en un mensaje compartido en redes sociales.

‘Mañana será bonito Tour’ llegará a Estados Unidos pero habrá que esperar unas semanas más para saber las próximas fechas de la colombiana, rumores indican que México será parte de la gira.

