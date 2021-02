México.-La abuela de Laura Zapata ya abandonó la casa de retiro en donde sufrió de maltrato y descuido por parte del personal médico, según declaraciones de la actriz mexicana.

Tras lo sucedido, Niurka Marcos expresó su opinión sobre la situación que vive Eva Mange, de 103 años, y arremetió en contra de Thalía y Zapata por no cuidar en casa a su familiar, pues aseguró que la señora «necesita una atención demasiado personalizada».

En un encuentro con la prensa, Niurka fue cuestionada sobre la polémica en la que se vio envuelta Laura Zapata tras denunciar que su abuela tenía varias lesiones en la piel por no haber recibido los cuidados necesarios en el asilo en el que se encontraba.

«Es un alma muy frágil, una personita de cristal, una pluma en el viento. Nunca debió haber estado en un asilo, siempre debieron estar con ella. Muy mal, muy incorrecto, si preguntan mi opinión (…) Son bien cule… por tenerla encerrada ahí, teniendo tanto billete, pinc… viejas», dijo Niurka a Thalía y Laura Zapata.

Más adelante, Niurka se mostró sorprendida ante la supuesta cantidad que pagaba Thalía al asilo en que el estaba su abuela; sin embargo, la vedette aseguró que la mejor opción era cuidarla en casa.

«¿Por qué no se la llevó mejor a su casa? Coño, pero ya toda carcomida -dijo al ver las fotos de las heridas- Eso está muy mal, perdón, no estoy criticando a nadie, pero eso muy mal. No tenía que llegar a ese nivel de llagas en su pobre cuerpo la señora para que se la llevaran. P… madre, ya mero se consume», aseguró.

La actriz dijo no creer que la abuela de Laura Zapata tuviera que pasar por ese maltrato. Aclaró que es fan de Thalía, pero que las decisiones tomadas no fueron correctas.

«Tuvo que llegar a este nivel la señora para que se la llevaran para el mundo de la abundancia, de la riqueza y comodidad. No mamen, perdón, yo soy fan de Thalía, pero ahí sí la cagaste», dijo.

La vedette recomendó a la intérprete de «No me Acuerdo» cuidar a su abuela en su casa y no dejarla con Laura Zapata, contra quien lanzó un controversial mensaje.

«Mami, llévatela para tu casa, porque Laura te va a seguir sacando billete, mejor llévate a la abuelita para tu casa para que la cuides. A lo mejor no puede viajar (Eva Mange) porque está muy débil, a Miami que es donde vive Thalía (…) Es que esa ancianita necesita una atención demasiado personalizada y más que una enfermera a lado, ella necesita amor, abrazos, susurros», aseguró.

