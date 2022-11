México.- Yalitza Aparicio triunfa en el mundo del cine y la televisión, lo cual ha llevado a que también se encuentre en el ojo de la crítica, por eso ha tomado la decisión de recurrir a terapia.

La actriz hizo un capítulo de ‘Mujeres Asesinas’, con lo que incursionó en el género del terror y suspenso. En un encuentro con medios platicó sobre la relevancia de su historia en un contexto de feminicidios en México.

«Me costó en lo emocional entender todo lo que estaba pasando con ella, pero también reflexionar sobre esta situación. Como mujeres tenemos poco apoyo, siempre se cree que somos el sostén de la familia, pero también somos seres humanos».

Comentó que debido a que las mujeres merecen ser escuchadas y recibir apoyo, ella misma ha recurrido a la ayuda profesional de psicólogos, en particular para enfrentar las críticas.

«Para mí el psicólogo es parte fundamental de nuestra vida, hay muchas cosas que tenemos que entender de lo que nos está pasando… Yo he entendido que es algo que se debe de hacer, a mí me ha ayudado y por eso es que hoy en día estoy así».

Aseguró que al tomar nuevos proyectos tiene un mejor desenvolvimiento en su aprendizaje, ya que no es la misma joven que interpretó a ‘Cleo’ en la cinta ‘Roma’.

«Voy aprendiendo muchas cosas y lo mejor de todo es que no voy a dejar de aprender. Cada proyecto ha sido diferente, cada director tiene una forma de trabajar y eso es maravilloso. Me he dado la oportunidad de cumplir lo que desde un inicio tenía en mente, que era poder estar en diferentes roles».

El capítulo de Yalitza Aparicio en la serie ‘Mujeres Asesinas’ saldrá el próximo 18 de noviembre en Vix+. Lleva el nombre de ‘La Insomne’ e interpreta en papel de ‘Rocío’.

