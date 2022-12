“Nosotros somos del grupo de los buenos, de la paz, del amor, de la unión, si alguien se porta mal con nosotros, tal vez sólo necesita un abrazo, porque la boca habla de lo que está en nuestro corazón, así que no mandemos más que luz, amor y buena vibra, porque si tú tienes amor en tu corazón eso es lo que vas a recibir y poder dar. Uno solo puede dar lo que lleva dentro, no lo olviden”, dijo la cantante en una de sus instastories.

Luego de esto, los comentarios por parte de los internautas no se dejaron esperar, asegurando que este mensaje era directamente para Maca Carriedo, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, otros defendieron a la conductora asegurando que nunca quiso ser grosera con Anahí.

¿Quién ganó La Más Draga?

En el evento drag del año la ganadora de la quinta temporada fue Fifi Estah, quien es una drag queen originaria del estado de Michoacán.

Con información de Telediario