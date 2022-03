México.-Snoop Dogg no se olvida del cariño que le tiene a México y en un concierto en el que la Banda MS tocó en Los Ángeles, California, hicieron un homenaje a Vicente Fernández.

Frente a más de 20 mil personas en la arena Crypto.com el cantante norteamericano fue uno de los invitados de la banda para interpretar la canción «Qué Maldición», la cual estrenaron de forma conjunta hace 2 años.

Sin embargo, no se olvidaron de Vicente Fernández pues al ritmo de «El Rey», una de las más célebres canciones del cantante, el rapero lanzó flores al público. En algunos videos publicados en redes sociales se puede apreciar su actuación.

Cabe recordar que el «Charro de Huentitán» falleció el pasado 12 de diciembre a los 81 años de edad, día que coincide con los festejos a la Virgen de Guadalupe.

Snoop Dogg y su relación con México

El rapero norteamericano es un declarado fan de la música mexicana pues aparte de su colaboración con la Banda MS, también ha interpretado a lado de Lupillo Rivera y hasta fue amigo y compañero de Jenni Rivera.

Ambos cantantes acudieron a la misma escuela en California y a la muerte de la intérprete mexicana, Snoop Dogg no se olvidó de recordarla a través de un mensaje en Twitter donde reveló que iban a hacer una canción juntos.

Rip jenni rivera- sweet lady n a beautiful voice she will b missed we were supposed to do a song together Im so sad!

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) December 10, 2012