México.-Halloween siempre nos deja uno que otro susto, así como risas, pero en algunos otros, burlas, tal como le sucedió a La reina de todos los niños, Tatiana, con su disfraz de sirena.

La cantante presumió en sus redes sociales su vestido de sirenita, el cual acompañó con un broche para el cabello en forma de estrella del mar, así como un maquillaje.

Y es que, la conductora de Master Chef Celebrity fue el objeto de burlas en redes sociales, pues su disfraz y maquillaje no fueron del gusto de los internautas.

Incluso fue la misma Tatiana la que relató cómo fue que se maquilló, aunque reconoció que su intento fue fallido, pero siempre lo tomó con humor, pues se burló de ella misma.

“Voy a una fiesta de disfraces y según yo, éste es mi maquillaje de sirena, vean, con una pantimedia de red, bien pinterest, que te lo pones y luego topo, pero no me quedó bien o ¿qué opinan? ¡Ay no, qué horror!”, comentó entre risas la misma Tatiana en un video.

Por su parte, sus seguidores quienes dijeron que parecía “sirena atropellada”, “carnita asada”, entre otros comentarios.

Algunas de las burlas que se leen en Instagram son las siguientes: “pensé que te había atropellado una motocicleta, ¡bendito dios que no fue así!”, “pensé que era una sirena zombie”, “todo hermoso tati… pero en el cachete si parece que te paso un bicicleta a toda velocidad”.

