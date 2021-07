México.-Tras haber sido hospitalizada de emergencia a inicio de la semana pasada, la actriz Silvia Pinal reapareció en redes sociales y envió un singular mensaje a toda la prensa y seguidores afirmando que está feliz y completamente recuperada.

Visiblemente tranquila y contenta por poder estar en su casa y acompañada de su familia, la primera actriz bromeó y envió besos para todos aquellos que estuvieron pendientes de su estado de salud.

“Chicos de la prensa aquí está su vedette favorita”, es como la matriarca de la familia Pinal comienza su video en el que se muestra con una sonrisa en el rostro, aunque cubriendo sus ojos con lentes oscuros.

Ay, de verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos, al ratito me voy a poner a ver que pasó, porque luego luego el chisme, para ver qué pasó”, comenta Pinal.

Y agrega: “Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápidos y pues estoy lista para la otra”.

El domingo pasado ingresó al hospital

Fue el pasado 28 de junio, cuando Flor Rubio informó en ‘Venga la alegría’ que existía un trascendido de que la diva del cine mexicano había sido hospitalizada la noche del domingo en un nosocomio de la Ciudad de México por un problema con la presión arterial.

Más tarde, los integrantes de la familia Pinal aseguraron que sólo se trataba de una revisión de rutina; sin embargo, Alejandra Guzmán confirmó al programa ‘HOY’ que una de las razones por las que había ingresado al hospital había sido por una baja de presión.

“Le dieron unos diuréticos y medicinas, que yo creo que eso fue lo causante de que se le bajara la presión. Y está bien, está estable porque se le baja la presión, le están haciendo estudios para saber qué medicina le van a dar”, narró Alejandra Guzmán.

Tres días después Sylvia Pasquel, dio a conocer que le había sido detectada una infección en las vías urinarias.

“Les comento que mi mami no saldrá todavía del hospital. Al parecer, el oxígeno le resecó la garganta y tiene mucha tos. Además le encontraron una pequeña infección urinaria y le van a tratar dos cosas”, expresó Pasquel, hija de Silvia Pinal.

¡En la #ZonaDeEspectáculos de #VLA te informamos que ha trascendido la información que Silvia Pinal está hospitalizada supuestamente por un problema de presión arterial! 😱📺 #MiLunesSerá >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/nhH4arkQ0s — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 28, 2021

