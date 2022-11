México.- Recientemente se dio a conocer que la relación entre Juan Vidal y Niurka llegó a su fin a tan solo pocos meses de estar juntos.

Fue la cubana quien confirmó lo anterior a la prensa y afirmó que está triste.

Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera, pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones. (No hubo infidelidad) porque a mí esas mamadas no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso”, expresó.

Asimismo, la actriz Cynthia Klitbo, ex de Vidal y a quien Niurka atacó con todo, rompió el silencio.

En exclusiva para De Primera Mano, la villa de telenovelas reaccionó aseguró que le desea lo mejor a la cubana pese a las críticas que recibió de su parte.

Yo no voy a negar que estaba ardida cuando le ven a uno la cara de tarado, pero gracias a Dios me pagó. Te voy a decir algo, yo soy incapaz de agredir a otra mujer, no la he agredido nunca ni la agrediré porque yo creo en la sororidad femenina y que las mujeres nos tenemos que apoyar.

Y yo sé que en el fondo ella no la debe estar pasando bien. Y yo lo único que le deseo es que encuentre a una persona que de verdad merezca, porque, a pesar de que a veces es loca y reventada, la verdad es que es una mujer muy entregada y apasionada. No es que yo le vaya a decir que me llame, pero mis respetos para todas las mujeres”

Respecto a su sentir por Juan Vidal a unos meses de su polémica ruptura, esto comentó.

En realidad siento mucha compasión por él porque eso va más allá de su persona. Cuando tú tienes un problema sicológico, su soledad es todavía más grande. Deseo de todo corazón que algún día pueda entrar a una terapia porque él necesita saber que puede llegar a ser una mejor persona. Me da compasión”

Con información de Excélsior