México.-Luego de que Belinda lanzara al cantante de música regional algunas indirectas y dedicara incluso una canción, viralizan algunos gestos hacia Cazzu que serían tomados como la respuesta de Christian Nodal a la española.

El «exprometido de Belinda», quien acumula más de 9 millones de seguidores desde su cuenta de Instagram donde se mantiene cerca de sus fandom virtual, se encuentra más enamorado.

Su reciente reacción hacia el par de indirectas que la actriz le lanzó, sería contundente ya que hoy más que nunca, Christian Nodal demuestra su amor por Cazzu.

Fue a través de sus stories donde el intérprete de «Adiós Amor», «No te contaron mal», «Botella tras botella» y muchos otros éxitos, respondió a la famosa de 33 años quien lanzara un mensaje y cantara el tema «K-bron» el cual lanzó tras la ruptura con el «sonorense».

Recientemente, el «compositor» de 23 años, compartió un fragmento de su nueva canción lo que llegó a través de un clip donde se puede ver a su novia, Cazzu en el asiento de un auto escuchando su novedad musical mientras este toma su mano en un gesto más que romántico mientras que pasean por Kansas, en Estados Unidos.

El video circuló en otras plataformas como Twitter desde donde se aprecia a la argentina a quien Christian Jesús González Nodal sostiene de su mano.

«Si un día te cansas yo me mudo pa´Kansas, pa´ donde no haya nadie que sepa lo que pasa, que fui un pend*jo por dejarte ir, mi peor pesadilla casi. Eres mi bebita fiu fiu, que hablen lo que quieran pero nadie brilla como brillas tú, bebé tú eres rica como el sazón de tu mamá. Por si me olvides te hice esta aunque sea para recordar», dice Nodal en la nueva letra que dedicó a su actual novia.

En medio de la reciente gira de Belinda: «Libertad: Bailala Tour», en Guadalajara, la intérprete de «Las 12», expresó un fuerte mensaje arriba del escenario: «Para todos los cab**nes», apuntó al presentar la canción.

«La siguiente canción, K-bron la escribí pensando en todas las mujeres, que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros. Muchas veces, todavía las mujeres tenemos miedo de hablar y me incluyo porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más», manifestó la «nacida en Madrid».

