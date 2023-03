México.-¡2023 pinta para ser el año de las rupturas amorosas entre famosos mexicanos! Luego de que el pasado jueves 23 de febrero Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaran su separación tras más de 20 años de casados, Tania Rincón ha sorprendido a más seguidores del matutino al anunciar lo mismo del padre de sus hijos, Daniel Pérez.

La presentadora habló por primera vez sobre su decisión durante la emisión del miércoles 1 de marzo dentro del matutino Hoy, rompiendo en llanto luego de dar más detalles sobre lo que se ha convertido en otra de las separaciones más inesperadas del mundo del espectáculo mexicano, pues llevaban más de una década de casados, dando el “sí” en el año 2011.

“Solo quiero agradecerles el profundo apoyo que me están brindando ustedes, son parte de mi familia; extender el agradecimiento de Dani que ayer lo platicamos. Para llegar a un comunicado como el que posteamos ayer los dos hay un proceso que primero comienza con enojo, luego frustración, pasa por la tristeza, muchas horas de terapia, pláticas”, inició Tania Rincón entre lágrimas.

La ex presentadora del famoso matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, aseguró que no esperaba terminar su matrimonio, pero le da las gracias a Pérez por los hijos que tienen:

“No nos casamos pensando que esto iba acabar, nos casamos para toda la vida y definitivamente él y yo vamos a tener ese vínculo de por vida porque compartimos dos hijos maravillosos, pero independientemente de eso son 16 años que estoy más que agradecida con Dani y justo hoy se lo decía”, agregó.

Tania Rincón aseguró estar tranquila y externó que no lamenta su elección de haber formado una familia con él, pues pese a la separación está satisfecha con los años que estuvieron juntos.

“Estoy tranquila pero sobre todo estoy feliz porque sé que no nos equivocamos, tú al elegirme y yo al elegirte a ti. Dicen que si quieres conocer a alguien divorciate de él. Así que estoy conociendo más a Dani y agradezco a la vida profundamente porque no solo me regaló dos hijos… Siempre te voy a tener un profundo amor. Gracias a mi familia, mis amigos”, continuó.

La popular conductora detalló cómo ha sido el proceso de separación con Daniel Pérez, argumentando que la toma de decisiones ha sido basada en principios básicos de respeto por lo que no espera controversias alrededor de la noticia. Incluso, agregó que todo ha sido pensado en los menores, pues son el ejemplo de su bienestar.

“Este está siendo un proceso súper amistoso, fundado en el amor, el respeto, el cariño que nos tenemos. Dani dejó la casa el domingo, fuimos a conocer todos en familia su nueva casa, porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Si nosotros estamos bien, ellos van a estar bien, eso es un hecho. Agradeciendo las muestras de cariño de toda la gente y explicarles mucha empatía. Sé que no soy la primera ni la única mujer en pedirlo”, finalizó.

“Siempre nos tendremos el uno al otro”

Durante la tarde del martes 28 de febrero, Tania Rincón y Daniel Pérez compartieron una viral publicación donde anunciaban el fin a su matrimonio que por más de una década les permitió formar un dúo consentido por seguidores en redes sociales.

“Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición”, se lee en la inesperada publicación.