«Que utilice los términos correctos y si no sabe entonces que no opine», dice la conductora Jimena Pérez en respuesta al expresidente de México, Vicente Fox.

El político utilizó la palabra autismo para referirse al gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, señalando que «es un gobierno autista» porque en su opinión no ha tomado ninguna medida en contra del tercer repunte de COVID-19.

El comentario fue publicado el fin de semana a través de su cuenta oficial de Twitter.

Uno de los hijos de Jimena y su esposo, el también conductor Rafael Sarmiento, está dentro del espectro autista. El pequeño Iñaki tiene un padecimiento que se llama TEL .

«Qué fortuna que él en su familia no tenga a nadie con ninguna enfermedad o trastorno, pero no es el caso de miles de familias alrededor del mundo que vivimos un proceso así, entonces yo creo que nada le cuesta salir y ofrecer una disculpa y ampliar un poco su léxico y ver, buscar en el diccionario cuál es la connotación que quiere emplear, qué es lo que quiere decir y no referirse al autismo o a otra cosa», apunta Jimena.

La conductora conocida como «La Choco» cuenta además que con su esposo han platicado con varias asociaciones que tienen que ver con el autismo; por ejemplo llevan una buena relación con Gerardo Gaya, de Iluminemos de azul, y con Caty Serna, quien es esposa de Jimmy Lozano y que también tienen un hijo autista, con quienes ha hablado sobre cómo al ser figuras públicas pueden visibilizar y hacer conciencia para que no se estigmatice el tema.

El propio Rafa reaccionó a la publicación de Fox a través de sus redes sociales, sentenciado sus palabras.

«Muchas veces nosotros también por eso lo hacemos , obviamente porque sabemos que como nosotros muchas familias están pasando por este mismo proceso, el espectro autista al ser un espectro ningún niño con autismo tiene la misma profundidad ni las mismas características, pero era importante porque hay que hablarlo, hay que normalizarlo», señala.

Aprendamos a usar bien los términos y seamos más empáticos, habemos muchas familias que luchamos diario con amor por sacarlos adelante y por hacerlos felices. No usemos los trastornos como insultos. Ya quisieran muchos tener un corazón tan grande y un alma tan pura e inocente ❤️ pic.twitter.com/kTietAae6b — Jimena Perez (@jimenachoco) July 13, 2021

con información de Noticiazmg