México.-Quien vio muy de cerca la muerte tras padecer covid-19 fue el productor Juan Osorio, quien hace apenas unos días volvió a sus actividades en la televisora después de enfrentar una dura batalla contra el coronavirus que lo tuvo con fuertes síntomas y conectado a un tanque de oxígeno.

Para hablar sobre su condición de salud, el productor dio una entrevista a la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda; ahí reveló varios detalles sobre su vida personal, familiar y profesional, así como los estragos y decisiones que tuvo que tomar después de que dio positivo al virus SARS-CoV-2.

Un detalle que llamó la atención fue que comenzó a agravarse el 8 de diciembre, razón por la que su doctora le sugirió que se internara para así poder ser atendido; sin embargo, Juan Osorio contó a «En Casa de Mara» que para esas fechas las camas de hospital comenzaban a escasear y decidió que no quería ser internado.

Así también, Osorio reveló que tras el robo que sufrió, realizó un testamento, mismo que coincidió con el problema de salud que presentó al ser portador de Covid-19.

Así vivió la experiencia con la Covid-19 el productor

«Cuando te dan la noticia del covid, lo primero que se te viene a la mente es muerte», aseguró el exesposo de Niurka Marcos a Mara Patricia, quien además compartió que incluso le preguntó a su doctora los días que le quedaban, pues sabía que todo podía ocurrir mientras la enfermedad se incubaba en su cuerpo.

Dejó entrever que su médico le pidió que comenzaran a buscar un lugar donde internarlo, pero ante la falta de lugares y la única posibilidad de permanecer en un cubículo de urgencias, prefirió quedarse en casa y enfrentar la enfermedad desde su trinchera.

«Te sientes muy mal, te cambia toda la vida.Empezaba como a querer llorar, no lloraba. No me voy a internar, si me muero, me muero aquí. No me salí de mi casa, pacté con mis hijos que me iba a quedar en casa, íbamos a luchar», contó Juan Osorio.

