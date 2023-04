México.-Kimberly, de Las Perdidas, anunció recientemente que se había comprometido con su novio y que pronto contraerá matrimonio, aunque sorprendió a sus seguidores al asegurar que también contempla tener una familia con él.

La influencer confesó que quiere convertirse en madre junto a su prometido Oscar Baraja, además compartió que ambos lo han estado platicando y no descartan que pronto puedan tener un hijo.

Fue en una entrevista para el programa “De primera mano” en donde Kimberly confesó que le entusiasma la idea de ser madre de familia y esto expresó:

“Sí he platicado con Oscar eso que me está diciendo, el ser padres, pero hasta ahorita no he pensado en eso. Quizás sí”, comentó.

La integrante de Las Perdidas comentó que se encuentra feliz con los preparativos de su boda con Óscar, quien es médico originario de Monterrey, y a quien conoció en un vuelo, pues viajaban juntos.

