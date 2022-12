Internacional.-Aprovechando el revuelo y atencipon que sucitó la final de Qatar 2022, Shakira aprovehca para mandar un mensaje desde su cuenta de Twitter, pidiendo la liberación y que el mundo recuerde a Amir Nasr. Mencionando que el futbolista iraní fue condenado a muerte por ser parte de las protestas a favor de los derechos de la mujeres en Irán, durante los movimientos de 2022. Shakira señaló que espera que los jugadores no se olviden de Amir Nasr, quien se encuentra en el corredor de la muerte en estos momentos.

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesiones (FIFPRO) hizo público que el futbolista iraní Amir Nasr-Azadani fue condenado a muerte por apoyar las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país. El organismo internacional para deportistas ha pedido a las autoridades iraníes que deroguen la pena y le han dicho al futbolista que lo ayudarán hasta donde puedan.

El deportista iraní, de 26 años, es acusado por las autoridades islámicas iraníes de un delito llamado «moharebeh» o «enemistad con Dios», el cual se castiga con ejecución en la horca, una pena que ya ejecutaron en contra del joven Mohsen Shekari y del luchador Majid Reza Rahnavard, quien fue ahorcado en público en la ciudad de Mashad, por los mismas cargos por los que acusan a Amir Nasr-Azadani.

La familia del futbolista «ha sido amenazada repetidamente por las fuerzas de seguridad de la República Islámica» si desvelaban que su familiar estaba detenido, algo que finalmente ha trascendido. La República Islámica de Irán se rige bajo preceptos religiosos extremistas que consideran a la mujer como fuente del pecado y la reprimen, en vez de ver al final quienes deciden pecar son los hombres. En los últimos meses Irán se ha visto envuelto en protestas contra la policía de la moral, tras la muerte de Mahsa Amin, una joven arrestada por este cuerpo represivo y que murió estando privada de la libertad por esta policía.

I hope there’s more than a minute of silence in our hearts to remember what’s important and more than one voice united screaming for what is just.

— Shakira (@shakira) December 18, 2022