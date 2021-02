Redes.-Shakira cambió de look, ahora la cantante luce su larga caballera de color rosa, así lo mostró a través de sus redes sociales. Sin embargo, al parecer el tono no le quedó como realmente lo quería, pues tras terminarse el tinte, lo mezcló con un tono más intenso, lo que recordó al look que portaba en sus inicios.

A través de Instagram, Shakira compartió una fotografía en la que apareció con su nuevo cambio de look. Con una imagen, bajo la descripción “Voilá”, demostró cómo le quedó su nueva transformación. Su larga cabellera rosa con tonos rojizos de inmediato sorprendió a sus seguidores.

Con Información de Agencia