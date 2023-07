México.-‘La Casa de los Famosos’ cada vez está más cerca de su etapa final, por lo que hay menos participantes y con ello más conflictos entre ellos, pues la tensión y la competencia va en un aumento.

El equipo conocido como ‘Team Infierno’ ha mostrado estar preocupado debido a que Jorge Losa ha vuelto a ganar el líder de la semana, lo que pone en riesgo a sus integrantes de una posible eliminación de uno de ellos.

Por ello, la convivencia entre los integrantes se ha vuelto más difícil. En esta ocasión Poncho de Nigris y Sergio Mayer volvieron a protagonizar una peleaen la casa, dejando a sus compañeros en silencio y en shock por las declaraciones de ambos.

Sergio Mayer le reclama a Poncho de Nigris meterse en temas ‘delicados’

La discusión entre Sergio Mayer y Poncho de Nigris comenzó cuando ambos se encontraban en la cocina a causa de una charla sobre temas políticos y donaciones dentro de la casa.

Mientras conversaban, Sergio reprochó a Poncho por haber mencionado asuntos políticos en la discusión sobre las donaciones. Según Sergio, Poncho insinuó que él tenía intenciones políticas al proponer donar algunas cosas.

Sergio expresó su descontento y le recriminó a Poncho por haber incluido la política en la conversación, a lo que Poncho respondió cuestionando si Sergio estaba motivado por razones políticas en sus acciones. La discusión se intensificó, con ambos defendiendo su postura.

“Metiste lo de la política y eso no está padre, reclamó Sergio Mayer a Poncho de Nigris. “Cuando dije que donáramos las cosas ‘tú porque político’, eso no está padre así que aguante vara y no estés mam***, cuando dije que donáramos ‘tú, que la política, nadie quiere donar, tú porque el político’, metiste cosas que no debiste meter”, agrega Sergio.

“Aquí decidimos todos, lo hice sin darme cuenta, fue un error entonces meter la política, pero tú no vas a decidir que se va a hacer aquí en la casa”, responde Poncho. “No vas a decidir tú, tú no vas a hablar por todos”, recalcó Poncho mientras señalaba a los demás integrantes.

Discusión entre Sergio y Poncho en la cocina#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/1VtMQyaNxL — 🦂 (@2402fs) July 19, 2023

Sin embargo, Poncho reconoció que cometió un error al introducir la política en la discusión y se disculpó por ello. Aunque Sergio insistió en que Poncho no debería haber tocado ese tema, se terminó la discusión y acordaron que son parte del mismo equipo.

La situación demuestra cómo la convivencia en ‘La Casa de los Famosos’ puede ser tensa y cómo los temas sensibles. A pesar del altercado, al final optaron por cerrar la discusión y seguir adelante como compañeros de equipo.

Se van a los golpes en el cuarto infierno

Tras su acalorada discusión en la cocina, los miembros del ‘team infierno’ se estaban preparando para dormir cuando, de manera sorprendente, Sergio Mayer y Poncho de Nigris volvieron a enfrentarse, pero esta vez de forma cómica, terminando en una pelea de juego.

En un ambiente entre risas y bromas, ambos integrantes del equipo simularon un enfrentamiento físico, llegando incluso a tumbarse en una cama mientras seguían golpeándose en tono de diversión.

Durante la “pelea”, comenzaron a decirse mutuamente que expresaran el cariño que tenían uno por el otro, en tono de broma. «Dime que me amas», bromeaba Sergio Mayer, mientras los demás miembros del equipo se reían al presenciar la escena.

Aunque la discusión inicial pudo haber sido tensa, parece que ambos participantes decidieron aliviar la tensión con un enfrentamiento cómico y amistoso, demostrando que, a pesar de sus diferencias, aún mantenían un buen sentido del humor y camaradería entre ellos y con el resto del equipo.

Con Información de Comunicado