México.- Hace unos días, Sergio Mayer Mori dio de qué hablar al compartir una fotografía muy peculiar en la que apareció luciendo un crop top blanco que dejó al descubierto su marcado abdomen.

Tras haber estado envuelto en la polémica por comentarios sobre la música de RBD y haber protagonizado el reboot de esta serie, Mayer Mori volvió a ser tendencia tras haber compartido esta fotografía.

Unas horas después, fue su papá, Sergio Mayer, quien reaccionó al look inusual que lució su hijo en redes sociales y dio su opinión sobre el tema.

»Hoy la vi, a mí también me llamó la atención una foto medio andrógina, medio rara, no sé qué es lo que va a hacer», comenzó a decir.

Vídeo: Sergio Mayer Mori celebra 24 años como todo un ‘Rebelde’ (Telemundo)

El famoso papá de Mayer Mori comentó que pensó que se trataba de un personaje pero se dio cuenta que estaba equivocado, »Sé que hizo un casting para una película, no sé si es serie o película de ‘El Zorro’ allá en España pero yo me había quedado en eso, y de repente lo veo y dije, no esto no es del Zorro, no sé si sea para un personaje», mencionó.

Finalmente en la entrevista ‘En Casa’ con Telemundo, comentó, »no sé qué haya escrito ahí pero me gustó el look, me pareció interesante», defendiendo así a su hijo, quien ha recibido infinidad de comentarios al respecto pues además luce con un pantalón verde acampanado.

Con información de MSN