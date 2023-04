México.-Poncho de Nigris se volvió viral luego de hablar sobre las cirugías plásticas, donde, asegura, que “ser desnalgado es un trauma y te puede llevar a la depresión de por vida”.

En su podcast Parejas Disparejas, cuestionó a su esposa Marcela Mistral sobre las cirugías que se ha realizado desde joven, esto fue lo que contestó ella.

“La nariz me la opere a los 20 años porque el cartílago se va moviendo al ir creciendo y también el busto. Luego me arregle otra vez la nariz cuando me creció el callo y ahora la del cuerpo”.

Marcela se operó por esto

Hay que recordar que Marcela había revelado en sus historias de Instagram que tenía flacidez en el estómago luego de su reciente parto, por lo cual decidió operarse.

El presentador de televisión aprovechó para decir que si una persona no tiene “nalgas” se ve feo y representa un vacío en su vida, esto, luego de que un usuario comentara en su en vivo que “Marcela se operó para complacer a Poncho”.

“Las operaciones son por autoestima, si no tienes nalga, en la vida eres un perro que se lleva la cola entre las patas, se ve feo, para todos los desnalgados que existen obviamente tienes un vacío, tienes un trauma, el desnalgado sufre”, reiteró el empresario.

La influencer aprovechó para decirle a Poncho que todo se puede solucionar, además de recordar que ella se las operó e incluso piensa en “ponerse más”.

“Hace poco que me opere las pompas con sobrepeso, se levantan, pero les faltaba el contorno y era lo que hacía falta, yo quería más, no he empezado a hacer ejercicio y dieta porque luego se bajan”, dijo la cantante.

Poncho dice que «ponerse de más se ve vulgar»

Poncho continuó la plática para decir que ponerse “de más” se ve vulgar, pues no se ve natural.

«De mentiras se ve vulgar, corriente, que se vean salidas se ve diferente, yo tengo nalga natural, estaba hinchado, ya estoy más marcado, no tengo grasa, por que cuando bajas de peso se van yendo las nalgas, con la edad más que nada, a los 47 años estamos contrarrestando el vacío de las nalgas porque yo fui nalgonsísimo como ponchito”.

“Si no tienes nalgas y me estás viendo sabes que tienes un vacío en tu persona y no lo vas a llenar con nada a menos de que te operes, es un trauma como ser pleon, gordo, etc.”.

El influencer reconoció que él se operó los ojos y el cabello de enfrente, sin embargo, dejó en claro que las cirugías podrían ser muy riesgosas, independientemente si vas o no con un especialista, además de que, si no es el resultado que esperabas “te traumas de por vida, te deprimes”.

Con Información de Agencia