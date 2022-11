México.-Paola Rojas estivo como invitada al canal de YouTube de Isabel Lascuráin, en donde habló de algunos temas personales y de su trayectoria.

La periodista sorprendió al público al revivir una polémica que la envolvió hace tiempo, así como la violencia que vivió luego de que se diera a conocer un video íntimo de su ex marido Luis Roberto Alves “Zague”.

Y es que, de acuerdo con Paola Rojas, las burlas y críticas sobre dicho video le causaron un gran dolor.

“Eso te da dirección… a quien esté pasando por un mal momento, lo primero que le diría es eso, hay que proteger a los menores. Por arriba de tu tristeza o de tu enojo está proteger a los menores. Así lo hice y estoy muy satisfecha y muy contenta de haberlo hecho así”, declaró.

Agregó que su trabajo también fue de gran ayuda para superar el trago amargo, pues estaba enfrentando al ojo público.

“En ese momento me movilizó la responsabilidad, yo tengo que ir a trabajar y no hay pretexto para no hacerlo… pero creo que hay algo mucho más profundo y es que no tengo por qué sentir vergüenza, sin embargo, la sentía profunda, mucha… sí sentía mucha vergüenza, mucha vergüenza por muchas razones”, añadió.

Paola Rojas declaró que fue su red de apoyo quien logró que pudiera salir delante de tan difícil situación.

“Tengo una red de amor muy grande… por su puesto mi mamá es importantísima, pero pienso en amigas que ya no tienen a su mamá y lo que les diría es que siempre construyan una red de amor. Es toda la diferencia. Lo que sea que tengas que vivir, si tienes alrededor a personas que te aman profundamente es otro tema”.

Finalmente, aseguró que no busca victimizarse sino convertir este momento en una oportunidad de aprendizaje emocional.

“En este país tan machista y tan violento… hay tantas mujeres víctimas de violencia persistente y cosas espantosas, lo mío da ternura comparado con las historias de tantas mujeres. El dolor vincula de una manera diferente, que es mucho más profunda y real”, compartió.

Con Información de Comunicado