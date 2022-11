Paola Rojas también recordó que el trabajo fue otra de las cosas que la ayudó a superar su ruptura amorosa y el escándalo en el que estaba envuelta su familia, pues siempre ha sido una persona muy responsable y no podía permitirse faltar por ninguna razón, a pesar de que en ese momento sentía mucha vergüenza.

«En ese momento me movilizó la responsabilidad, yo tengo que ir a trabajar y no hay pretexto para no hacerlo, pero creo que hay algo más profundo y es que no tengo porque sentir vergüenza, sin embargo la sentía, profunda, no quiero conectar con eso pero sí sentía mucha vergüenza, fue por muchas razones», relató la conductora entre lágrimas.