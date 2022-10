México.-El actor y activista en contra del racismo, Tenoch Huerta, nuevamente se encuentra dando de qué hablar y es que en esta ocasión contó cómo esta problemática ha afectado su carrera tras posicionarse a favor de la no discriminación.

Durante una entrevista para María Luisa Valdés Doria, el famoso habló sobre su libro Orgullo Prieto, donde habla en contra del racismo.

ADVERTISEMENT

El actor aseguró que lo invitaron a escribir sobre el tema, pues su forma de explicar esta problemática es sencilla.

“Ángela Olmedo, la editora de Penguin, me pidió que hiciéramos este libro, cuando me habla me dice ‘he escuchado tus entrevistas, vi tus videos, tienes una manera muy sencilla de explicarlo (la problemática del racismo)”, aseguró.

Asimismo, aceptó que él ha participado activamente en el racismo, pero que también lo ha vivido muchas veces. De igual manera externó que vivir la discriminación por el color de piel es cansado, pero que agota más quedarse callado.

“Yo he sido activamente violento de una forma racista, pero donde también he recibido el racismo. Se siente más de la chingada que te lo hagan todos los días, que te estén diciendo chingaderas que no haya ninguna razón más que tu color de piel, tu acento, tu etnicidad. Eso que no depende de ti, claro que se siente culero que digan todo eso de ti, te cansas. Es más cansado quedarse callado”, sentenció.

Tenoch Huerta contó que ha perdido proyectos laborales por el simpe hecho de posicionarse firmemente contra el racismo.

“Acabo de perderme un proyecto porque quien se encarga de poner el dinero dijo que no le parecía que yo hablara del racismo. Sobre todo, se enojó mucho cuando yo… empezó a citar entrevistas mías en donde yo hablo de que es necesario un revisionismo histórico, ha habido repercusiones de tipo económico, también hay repercusiones de tipo social, de tratar de manchar mi imagen”, compartió.

▶ En exclusiva, Tenoch Huerta nos platicó de su nuevo libro 'Orgullo Prieto' que trata sobre el racismo. No te pierdas la entrevista completa en el #Chismorreo. 📺 #TrasLosFamosos con @MaguichaDoria pic.twitter.com/QGllDoseC3 — @telediario (@telediario) October 25, 2022

Finalmente, aclaró que lo que busca es que haya más participación de la población morena en todas las áreas del cine.

“En realidad es que el 80 por ciento de la población es morena. ¿Por qué el 80 por ciento de los actores no son morenos? ¿Por qué el 80 por ciento de las directoras no son morenas? Es lo que queremos nada más. Ver la realidad ahí”, concluyó.

Con Información de Comunicado