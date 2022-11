México. – La cantante Danna Paola realizó un enlace en vivo en redes sociales para anunciar que debido a diversos problemas que están fuera de su alcance no dará inicio a su gira XT4S1S el día de mañana.

Hace un par de semanas la cantautora decidió abrir el corazón y confesar que sufre de episodios de ansiedad y depresión, por lo que decidió posponer uno de sus conciertos en México; sin embargo, esta vez aseguró que por problemas técnicos no dará inició a sus presentaciones.

Con lágrimas, Danna contó que fueron los proveedores del tour los que no han cumplido con la entrega de luces y armado de escenario, entre otras cosas, por lo que este fin de semana no brindará el espectáculo que tenía agendado.

“Muchos proveedores quedaron mal, y nos quedaron mal, pues parece ser que todo mundo se agarró como el puente de Día de Muertos y literal quedamos como payasos todos y no entregaron el escenario, entiendo, yo soy la que menos quiero decepcionarlos a ninguno de ustedes, porque yo estoy decepcionada, yo estoy frustrada , muy enojada porque no lo puedo resolver, no tengo una barita mágica para resolver las cosas y que estén listas para mañana, porque ya no está dentro de mí, literal está dentro de las personas que están haciendo eso y fue gente quedada pero pues bueno s está resolviendo”, explicó entre lágrimas Danna Paola

“El artista siempre es quien da la cara, y a quien le tiran todo el hate (odio) cuando sucede algo así, y lo entiendo… y yo sé que no gano nada llorando y tratando de explicar la falta de compromiso de 3ros… ??”, escribió Danna en su cuenta de Twitter tras realizar el live.

“Pero solo puedo decir que los amo, yo tampoco entiendo mucho el porqué pasa esto, pero confío en todo el amor que se le está poniendo a este tour y acá seguimos trabajando sin parar para lograrlo!! ”, añadió en otro tuit.

Finalmente, Danna confesó que tiene toda la confianza en que la próxima semana se puedan solucionar estos problemas y por fin arrancan con el tan esperado show en México.

