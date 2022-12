México.- Roberto Palazuelos, reconocido actor, empresario y abogado mexicano dio a conocer a través de sus redes sociales que un familiar muy cercano había fallecido, por lo que sus amigos y familiares comenzaron a escribirle condolencias en la publicación.

“Lamento mucho el fallecimiento de mi tío Felix Palazuelos, un gran ejemplo de vida, abrazo a mis primos por esta pérdida, se nos fue un grande. Descanse en paz”, escribió el actor.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, sin embargo, los seguidores de Roberto le dejaron los siguientes mensajes: “lo siento por tu pérdida, descanse en paz, fortaleza y resignación a su familia”, “bendiciones para su familia en descanso eterno al viajero, paisano”, “ánimo mi buen Robert, bendiciones para ti y tu familia”, “Que Dios provea fortaleza a la familia”, “mi más sentido pésame te mando un fuerte abrazo”.

Palazuelos les deseó feliz Navidad a sus seguidores

Por otro lado, el actor subió una fotografía a sus redes sociales deseándole feliz Navidad a las personas que lo apoyan en su carrera: “Dios es amor y alegría, nunca dejes de reflexionar en eso, sobre todo nunca olvides que el poder para cambiar y para lograr tus sueños está dentro de ti, solo tu puedes transformar tu vida, tu y nadie más tienen el poder”, escribió para luego agradecer los comentarios de sus fans: “los quiero mucho”.

Al ser abordado por los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Roberto Palazuelos rompió el silencio y reaccionó ante los recientes comentarios de Andrés García. Como sabes, el actor llamó, entre otras cosas, “mi*rda” al llamado ‘Diamante Negro’.

“Yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que ‘yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más’, yo me sentí insultado y me abrí respetuosamente, yo no sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él, yo le llamé esta mañana a todos y me dijeron “no Roberto, yo no he dicho nada, ni he hablado de nada”, la verdad no sé de dónde saca eso, no sé quién le mete esas cosas en la cabeza y la verdad me tiene sin cuidado”, mencionó.

Con información de Telediario