México.- En las últimas horas el nombre del intérprete mexicano Lalo Mora ha causado revuelo en las redes sociales luego de que se difundiera un video en el que aparece besando en la boca a sus fans y hasta ‘metiéndoles’ mano por debajo de la ropa.

A través de distintas plataformas y redes sociales como Instagram se viralizó una grabación en donde el intérprete de Mi casa nueva aparece dentro de una camioneta mientras varias seguidoras se acercan a tomarse fotos con él.

Durante el programa Sale el Sol, los conductores se le fueron a la yugular al cantante de regional mexicano por aprovecharse de su fama para acosar a estas mujeres, que si bien no lo detuvieron, esto no confirma que estaban de acuerdo.

Qué barbaridad, nos indignó mucho este video, permite que solo las mujeres se acerquen a tomar una foto, todavía se relame los bigotes, ay no no, qué coraje me dio «, comentó Ana María Alvarado.

Sin embargo, Lalo se aprovecha de varias de estas mujeres y se las acerca mucho, incluso se ve cuando besa a una rubia en la boca. Además, a otra fémina que lleva una blusa azul le coloca la mano en la cintura y la introduce un poco entre sus ropas.

Qué asco», dice Álex Kaffie.

Es una falta de respeto, me indigna ver esas imágenes, no puedes utilizar tu imagen y tu fama para hacer esas cosas», añadió Joanna Vega Biestro.

Estos son otros de los comentarios que recibió Mora en distintas redes sociales:

El descaro a su máxima potencia».

Viejo puerco».

Se merecía un cachetadón».

Qué asco de hombre, irrespetuoso».

Viejito rabo verde».

Con Información de Agencia