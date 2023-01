México.-La telenovela ‘Rebelde’ sirvió como trampolín para todo el elenco, no sólo para sus protagonistas, pues incluso actores que dieron vida a personajes secundarios hoy se mantienen en el mundo del espectáculo, y son protagonistas de novela.

Anahí, Poncho Herrera, Dulce María, Cristopher Uckermann, Maite Perroni, Christian Chávez, Angelique Boyer, Zoraida Gómez, Michelle Renaud, Diego Boneta, Roberto Carlo, Natalia Téllez, Mike Biagio, son solo algunos de los actores que aparecieron en el proyecto y que se dicen agradecidos por la proyección que les dio.

ADVERTISEMENT

Muchos de ellos incluso se han mostrado emocionados ante el próximo reencuentro del grupo musical, sin embargo, es un ex RBD quien hizo pública su molestia tras el anuncio, y éste es Ronald Duarte, quien interpretó al personaje de ‘Jack Lizaldi’.

Anahí, Maite, Dulce, Cristopher y Christian se embarcarán en una gira de conciertos que iniciará en agosto en El Paso, Texas, y que recorrerá 26 ciudades de Estados Unidos y tres de México. La gira culminará en diciembre, en la Ciudad de México, donde los integrantes del concepto despedirán de manera definitiva al público.

Al igual que mucha gente, Ronald Duarte explotó contra los integrantes del grupo musical por no incluir a otras ciudades latinamericanas en su lista de conciertos.

«Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mama… que Latinoamérica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te hayan puesto donde estás para luego pretender que no existen», escribió en una de sus historias de Instagram.

«Todo sea por el dinero y el ego. Lo siento mucho por todos los fans, de verdad, vergüenza», escribió el famoso que después compartió un meme que decía «I don’t speak spanisk» (No hablo español), sobre el cual Duarte escribió: «Mis compadres de RBD después de anunciar su gira».

Ronald Duarte quien interpretó a 'Jack Lizaldi' en "Rebelde” da su opinión sobre la gira de RBD. “Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mamada que LatinoAmerica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te haya puesto donde pic.twitter.com/OiOjPhlgZL — Mia’s Club (@wearemiasclub) January 22, 2023

¿Dónde se presentará RBD?

Luego de 15 años, el grupo musical que hizo vibrar a los millenials, regresará a los escenarios en El Paso, Texas, aunque sin la presencia de Alfonso Herrera.

‘Soy Rebelde Tour’ visitará solamente EU, México y Brasil. De acuerdo con el calendario de la gira, disponible en el sitio oficial, el grupo tendrá 22 fechas en territorio estadounidense.

Tendrá dos presentaciones en Sao Paulo y Río de Janeiro, a mediados de noviembre. En México tendrá tres conciertos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, en donde acabarán el 1 de diciembre.

Algunos fans de RBD de países como Colombia, Perú y Chile han expresado en redes sociales su desilusión al saber que la gira no llegará a sus países.