México.-La famosa influencer mexicana, Yeri Mua, continúa dando de qué hablar y es que esta vez quedó bloqueada en TikTok y no podrá realizar ninguna transmisión en vivo ya que por error mostró de más en un enlace.

Fue a través de sus redes sociales en donde la propia Yeri dio a conocer la noticia de que sus seguidores tendrían que esperar para verla en vivo. Y es que, de acuerdo con la influencer, TikTok la censuró porque en un en vivo mostró un poco de más.

ADVERTISEMENT

Al parecer se le vio parte de un pecho y esto ocasionó que la plataforma la castigara con la premisa de que no podrá hacer transmisiones en vivo.

“Niñas, estaba en live en TikTok y no me di cuenta que se me bajó la blusa, un poquito, se me vio un pedacito del pezón, un pedacito y ya me bloquearon de hacer lives para siempre”, compartió.

En este sentido, sentención que ella es muy grosera en sus lives, pero esto no había ocasionado que la censuraran.

“Ustedes saben que yo soy bien grosera, muchas palabras pues bien bonitas verdad. Entonces ya TikTok me puso así de estás bloqueada de hacer lives por siempre por chicho… y grosera y pues ni modo, me tocó atacarme, me ataqué”, comentó.

El accidente donde enseñó de más, se dio mientras usaba una pijama de encaje. Como era de esperarse, la joven recibió comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.

Cabe señalar que hace un par de días se dio a conocer que la joven ya había terminado su relación con Brian Villegas, quien al parecer la habría terminado a través de un en vivo en sus redes sociales. La notica llamó la atención de sus seguidores, quienes aseguran que estaba siendo sometida por su novio.

Con Información de Comunicado