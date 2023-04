México.-Para muchos fue una sorpresa que Bad Bunny y Grupo Frontera juntaran sus talentos para grabar el tema Unx100to y así como ha sido sorpresivo para muchos, para la agrupación mexicana también lo fue, pues se enteraron hasta el día de las grabaciones que colaborarían con el artista.

Recientemente en entrevista con Zane Lowe para Apple Music, el vocalista de Grupo Frontera, Adelaido Solis III, dijo que él y sus compañeros no esperaban que su canción fuera una colaboración con Bad Bunny y se enteraron de esto hasta que grabaron el video musical.

En las grabaciones les dijeron que les tenían una sorpresa

El cantante dijo que el compositor de la canción les dijo que les tenía una sorpresa, pero no les dio alguna pista de lo que se trataba.

“Nosotros en realidad no sabíamos que trabajaríamos con él hasta el día (en que se filmó) del video. Grabamos la canción sin saber que él estaría en la canción. Edgar Barrera, el compositor de la canción, él nos dijo que tenía una sorpresa para nosotros y nosotros de: ‘está bien’, pero él no quería decirnos cuál era la sorpresa”.

El conductor le preguntó si en algún momento se enojaron con el compositor por no haberles dicho que la canción era en colaboración con Bad Bunny, además reveló cómo cuál fue su reacción al ver al reguetonero.

“Fue una gran sorpresa, podrías estar enojado con él, pero cuando ves a Benito caminar hacia ti desde su tráiler el día del video. Estábamos grabando el video y reproduciendo la canción que grabamos y es como: ‘está bien, comienza a actuar, él cantando y de repente nos dicen: ‘hey, vamos a cambiar la canción’ y nosotros de: ‘¿por qué?’ y en eso vemos a salir a Benito”.

Finalmente, el vocalista de Grupo Frontera dijo que para él fue una gran sorpresa ver a Bad Bunny y no sabía qué hacer.

“Esto es cien por ciento real, no sabíamos que Benito estaría hasta el día del video, entonces cuando sale su parte, yo me congelé, no sabía qué hacer”.

