Redes.-Tras la viralización de un vídeo donde le quita el teléfono a una fanática que intentaba grabarlo, Bad Bunny ha recibido varías críticas respecto a su actitud.

Ahora bien, las reacciones del público del intérprete de «Neverita» se han hecho notar, considerándolo el primer artista en ser cancelado este 2023.

ANOTHER RECORD! Bad Bunny is the first artist cancelled in 2023. 🐰🔥 pic.twitter.com/p7elWAkvLT

— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) January 2, 2023