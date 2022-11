México.- La historia de amor de Lupillo Rivera y Belinda no terminó bien, sin embargo a la fecha, aún cuando “El Toro del Corrido” insiste en que ese amor ya es cosa del pasado, su público insiste en recordársela de alguna u otra manera.

Recientemente el tío de Chiquis Rivera se presentó en La Plaza Garibaldi, ahí el público empezó a pedirle la canción de “El Sapito”. Éste como siempre se ha reído ante la ocurrencia de sus fans, pero quiso cerrar la conversación diciendo que ni él ni su banda se la podían: “Esa no nos la podemos”, dijo sonriente. Pero más se tardó él en negarla que su equipo en demostrar lo contrario.

ADVERTISEMENT

Mientras Lupillo decía que no su banda decía que sí entonando el tema a todo lo que da, incluso comenzaron a bailar “El Sapito” arriba del escenario, razón por la cual Lupillo Rivera terminó riéndose y saltando al son del tema que tanto popularizó a Belinda.

Belinda por su parte también está dando mucho de qué hablar, pero es más por su disfraz de Halloween y es que la intérprete de “El Sapito” literalmente logró desaparecer toda su belleza con semejante disfraz.

La actriz y cantante se inspiró en la cinta de 1987 “Hellraiser” para sorprender a todo el mundo. Y es que parece que este día de brujas, para Belinda, no es cualquier día razón por la cual no puede usar cualquier disfraz. En casa de la ex de Christian Nodal y Lupillo Rivera, se vivió un verdadero “Beliween”.

Con información de Diariony