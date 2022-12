México.-Santa Fe Klan invitó a los influencers Mona y Geros a su barrio en Guanajuato a conmemorar el día de la Virgen de Guadalupe. Por esta razón, el rapero cantó en honor a la Virgen la noche de este domingo afuera de su tienda. Sin embargo, el famoso aprovechó el momento para invitarle un «toque».

Ante presencia de las tres celebridades, los seguidores de los famosos no tardaron en aglomerarse para acompañarlos en las ‘Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe.

Mona compartió en una transmisión en vivo que el cantante los había invitado a ella y a Geros para conmemorar el día de la Virgen. Cuando llegaron al lugar se encontraron que ya había mucha gente, pues Santa Fe Klan ya estaba ahí conviviendo con ellos desde la tarde.

La transmisión de Mona -a través de su cuenta oficial de Facebook-, dio muestra de la locura que se generó por los tres famosos juntos.

En el video transmitido por Mona se veía a los tres, Mona, Geros y Santa Fe Klan firmando gorras, playeras y hasta vestidos. Mientras Ángel Quezada, nombre real del cantante, esperaba que dieran las 12 de la noche para cantarle Las Mañanitas a la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues el guanajuatense siempre ha presumido su fervor guadalupano.

Mona le hace el ‘feo’ a Santa Fe Klan

Durante la transmisión Santa Fe Klan le ofreció a Mona una fumada del cigarro de mariguana que está echándose el cantante. Sin embargo, la influencer, de manera divertida, rechazó y explicó sus motivos. Aunque Mona retó a Ángel a darle ‘10 toques’, los cuales cumplió.

“No, yo al chile no le fumo. Yo no le sé fumar a esa madre, al chile no güey se me van a caer las ‘chiches’”, dijo Mona.

“A la ver** cómo se te va a caer esa madre? Por tu culpa ando bien mariguano”, replicó Santa Fe Klan.

Finalmente, en punto de la media noche, Santa Fe Klan entonó Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe afuera de su tienda en Guanajuato, donde colocó la figura de ‘La Morenita’ y frente a una multitud le cantó en agradecimiento.

