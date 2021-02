México.-Roberto Palazuelos es uno de los famosos que constantemente presume de ser rico. Sin embargo, su gran amigo Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y Yordi Rosado revelaron que en realidad el llamado ‘Diamante Negro’ es todo un farol, es decir, que presume de lo que no tiene, pues incluso les ha hecho berrinches para que le paguen el boleto del estacionamiento.

Cuando se reveló que Andrés García le dejaría la mayor parte de su herencia, Roberto Palazuelos salió rápidamente a decir que no buscaba aprovecharse del actor, porque él ya es “muy rico” y con su dinero le alcanza para darse vida de rey.

Este tipo de alardes son constantes en Roberto Palazuelos, quien de igual manera ha presumido contar con un avión propio y vivir rodeado de lujos.

Ante ello, en una reciente entrevista Yordi Rosado le preguntó a ‘El Burro’ Van Rankin si es verdad que su amigo desde hace casi 40 años es tan acaudalado. La respuesta fue:

“No tiene, no tiene dinero, no tiene, claro que no. Palazuelos tiene dos hotelillos ahí y uno se lo robó no sé de dónde y el otro, ahí le fue ahorrando, pero sí, le farolea mucho”

¿Si Roberto Palazuelos tiene avión privado, por qué viaja en vuelos comerciales?: Jorge Van Rankin

Incluso, el protagonista de la serie ’40 y 20′ puso en duda que Roberto Palazuelos sea propietario de un avión privado, como ha presumido, pues afirma que cuando recientemente hicieron un viaje a Los Cabos, llegó en un avión comercial, igual que él. Ante ello, cuestionó:

«Te vi llegar en un Aeroméxico a Los Cabos, ¿por qué no te fuiste en tu avión? Llegó en un pinche Aeroméxico porque no tiene varo, yo también llegué así»

En otro momento de la entrevista, Yordi Rosado intentó evitar que Roberto Palazuelos se enojara con las duras críticas que le habían hecho, enviándole afectuosos saludos.

Sin embargo, ‘El Burro’ Van Rankin hizo un comentario sarcástico, para después recordar otro episodio en el que su amigo habría demostrado que en realidad no tiene tanto dinero como presume, o al menos que es muy avaro y no está dispuesto a compartir con sus amigos.

“Lo estoy jodiendo, el güey es multimillonario… En la serie de ’40 y 20’, que lo invitamos otra vez, legaba un quiropráctico que él trajo, le dije, ‘invítame el masaje’, no eso invitaba el cabrón. Le dije, ‘¿no que eras millonario? Eres un hablador”

Yordi recordó que Roberto Palazuelos les hizo un berrinche en la reciente entrevista que tuvieron, porque exigía que le pagaran el boleto del estacionamiento.

