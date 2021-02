México.- Luisito Comunica ha vuelto a ser víctima de la delincuencia; el famoso youtuber, denunció que durante un vuelo de la Ciudad de México a Dallas, Texas, alguien abrió su maleta y se robó los celulares que llevaba guardados.

Sin embargo, el hurto tiene tintes de comedia, pues el ladrón se llevó los equipos que el comunicador tenía reservados en caso de perder el que actualmente usa y de broma o en consideración, le dejó un equipo viejo de ‘consolación’.

El youtuber empleó su cuenta de Instagram para compartir con sus más de 23 millones de seguidores la situación que estaba viviendo. Fue mediante sus historias, que Luisito Comunica mostró la bolsa en la que llevaba los equipos y el celular que el ladrón dejó en su maleta.

“Yo les conté que iba a traer varios teléfonos, por si me robaban para no quedarme sin comunicación; los había guardado en esta bolsa, pues ¿qué creen? ¡no están! se los robaron y peor tantito me dejaron este teléfono”, explicó mientras mostraba el celular que encontró en su equipaje y consciente de lo picaresco de la historia agregó que él entendía si se reían, porque era algo chistoso.

“O sea de que el ladrón del aeropuerto dijo: me los robo, me tracaleo los teléfonos nuevecitos y para no dejar a Luisito sin teléfono, le dejo mi teléfono viejo, y me echó su teléfono viejo o uno que ahí tenía”, narró mientras exhibía el equipo marca Huawei.

Incrédulo, Luisito Comunica afirmó que sentía que fue “robado por el maestro de La Casa de Papel; una mente criminal” y detalló que rompieron la bolsa de plástico en la que iban envueltos los equipos. Luisillo El Pillo, admitió que tal vez fue un poco culpable del robo pro documentar los equipos pero afirmó que en realidad es “culpa del ladrón” y que “estaría bien confiar en las aerolíneas y saber que no se van a tracalear tus teléfonos”.

El youtuber afirmó que el robo se cometió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la aerolínea American Airlines y aprovechó para mandarle dos mensajes al responsable del robo:

“Tengo dos mensajes para ti: Uno chinga tu madre ladrón asqueroso. Dos, me sacaste una risa, es una historia graciosa que te roben y te dejen un teléfono viejo”.

Lleno de curiosidad, el creador de contenidos dijo que tenía intención de conectar el equipo y revisarlo, para saber si en él había un mensaje oculto o incluso si tal vez podría generar algún video con el material que pudiera encontrar.

¿Qué encontró en el equipo?

En su canal de YouTube detalló que los equipos robados son un Samsung Galaxy S20 Plus y un Samsung Galaxy S21, cuyo costo conjunto asciende a unos 2 mil dólares, es decir, unos 40 mil pesos. En contraste, el equipo que dejaron en su maleta es un Huawei P20, que tiene un costo actual de alrededor de 3 mil 500 pesos.

Luisito agregó que logró prender el celular y que aunque no tiene acceso a todo, logró encontrar algunos detalles del propietario del equipo. “Puse a cargar el teléfono para ver si sí servía, si me había dejado un teléfono funcional”, contó mientras mostraba el teléfono, en el que se observaba a una persona de fondo de pantalla, a quien pidió no señalar, pues se podía tratar de otra víctima del ladrón.

Con información de Milenio.