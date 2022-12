México.-Ángela Aguilar nuevamente se encuentra en medio de una polémica, y este esta vez la joven causó gran revuelo en redes sociales, luego de que lanzara un mensaje a favor del triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

A través de sus redes sociales, la joven celebró que Argentina ganara el mundial frente a Francia, asegurando que en ella corre sangre argentina.

ADVERTISEMENT

Con varias fotografías, Ángela externó que, aunque es difícil de explicar, tiene un poco de aquel país.

«No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa, hoy todos somos más celestes que el cielo», detalló.

Como era de esperarse, internautas comenzaron a lanzarse en su contra, pues aseguran que está fuera de lugar su comentario. Incluso algunos la llamaron “ridícula”.

«Mi amiga cuando se entera de que su mamá visitó Argentina un día»; «Que ridiii»; “Ay no ajajajaj”; «No mames, tú eres estadunidense y ni siquiera mexicana y ya hasta te sientes argentina jajajajajja»; «Como cuando te conviene decir algo. Si entendemos que es publicidad y más seguidores»; «A caray, cantas el himno de México, ya ve a Argentina, corre»; «Y si hubiera ganado Francia eras 25% francesa jaja», se lee entre las reacciones.

Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado al respecto, pero su padre, Pepe Aguilar, decidió salir en su defensa.

El cantante de regional mexicano, respondió a los ataques que estaba recibiendo su hija.

“Ya caíste mal, un admirador menos”, escribió uno de los erguidores de la cantante, a lo que Pepe respondió:“Pues mira, si admiras a un artista por sus posts en Instagram… ESTAS (estamos) EN SERIOS PROBLEMAS”, escribió.

“Eres gringa PUNTO”, escribió otra seguidora. “Y tú una envidiosa… (muchos puntos)”, comentó Pepe Aguilar.

Finalmente, las respuestas del cantante no fueron del agrado de todos los seguidores, pues se mostraron sorprendidos ante dichos comentarios.

“Nunca me imaginaría que Pepe Aguilar se prestara para responder. Me quedé así, se supone que saben lidiar con estas cosas y se ve un poquito mal que le conteste a estos chavos, me supongo que en su medio siempre habrá quien los admire y quien los quiera ver fuera, y tienen años en esto, creo que me sorprendió bastante”, escribió un seguidor.

Con Información de Comunicado