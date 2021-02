México.-Tras ser detenido por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija de 14 años, el actor Ricardo Crespo rompió el silencio y envió un comunicado de prensa a la opinión pública en donde dejó claro que no callará y contará su verdad, ante los “monstruosos actos” de los que se le acusa.

“Tras estas primeras horas que ya se han convertido en días de incertidumbre y dolor, he llegado a la conclusión, como expresa la sabiduría popular y duce bien, EL QUE CALLA OTORGA. Pero ahora poniendo en perspectiva la situación actual llego a la conclusión y el momento de NO CALLAR y mucho menos aceptar en silencio y sin luchar para que mi verdad sea conocida y hecha pública ante los medios de comunicación que tienen todo el derecho a informar a su público y con mayor importancia en este caso, por la naturaleza de los monstruosos hechos”, expresó el actor en el comunicado de prensa.

Incluso, en el texto, Ricardo Crespo confirmó que se encuentra recluido por el delito de corrupción de personas menores de edad; “como ya se ha publicado a través de los medios de comunicación, me encuentro recluido y sujeto a investigación y detenido por mi presunta participación en el delito de corrupción de persona menor de edad en perjuicio de mi propia hija”.

También, en el texto, el actor de Control Z abordó los problemas legales que en el pasado tuvo con su expareja, lo que los llevó a firmar el divorcio y cómo e informó que es su ex mujer quien levantó la denuncia en su contra; “por supuesto es también conocido que mi ex esposa, en representación de mi amada hija ha sido quien denunció estos supuestos y monstruosos actos, y de los que seguramente son vistos por mi y por cualquier persona, padre o madre de familia y la opinión pública con estupor, indignación pues remueven las fibras íntimas de cualquier ser humano.

Ricardo Crespo aseguró en el comunicado de prensa que no conoce los motivos que llevaron a su ex esposa a denunciarlo; “ignoro totalmente el motivo por el cual mi ex esposa y presuntamente mi hija, hayan denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio que de nuestra relación se ha ventilado es el divorcio, cuya sentencia data del año 2017 y dentro del cual (el juicio) de los supuestos hechos que ahora me imputan, nada dijo en su momento”.

El actor dejó claro que con ayuda de su defensa legal peleará por su inocencia y porque se conozca la verdad; “a partir de mi detención, los medios de comunicación han dado cuenta del actuar de la justicia y han hecho públicos los cargos que se me imputan y el proceso que determinó mi aprehensión y hasta este momento he optado por no hacer declaraciones al respecto, pues yo mismo me encontré sorprendido, paralizado y atónito ante la gravedad de los cargos delictuosos que se me achacan (…) pero ahora poniendo en perspectiva la situación actual llego a la conclusión y el momento de NO CALLAR”.

