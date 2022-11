México.-Christian Nodal llamó la atención de sus seguidores luego de que, durante un concierto que brindó en Colombia, rompiera en llanto al señalar que los medios de comunicación no lo querían.

En junio de 2022, el artista ofreció una presentación en dicho país donde no pudo evitar conmoverse al hablar de la percepción que algunas personas pueden tener de él.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, mencionó.

El cantante agregó que al mundo le hacía falta empatía. Además, Nodal pidió disculpas a sus fanáticos por desahogarse en ese momento.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, comentó el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios?

Los seguidores de Christian Nodal se notaron sumamente preocupados por el artista, incluso, hubo quienes le recomendaron que se tomara un descanso, lejos de los reflectores.

“Se debería de retirar un tiempo”, “Falta empatía en este mundo. Qué crueles somos con las figuras públicas”, “Pero como no es feliz ya tiene mujer nueva y no se ve feliz pues que quiere, él extraña una persona ni modo”, son algunos de los mensajes por parte de los usuarios.

Sin embargo, hubo otros tantos que le recordaron al cantante la ocasión en la que filtró los mensajes que presuntamente le envió Belinda.

“Dice una cosa y hace otra”, dijo una internauta.

