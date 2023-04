México.-Horas después de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, se desató polémica porque alguien grabó el cuerpo del fallecido joven cantante.

Incluso, se dio a conocer que la funeraria que realizó la cremación quiso vender imágenes del cuerpo y hubo reporteros que estuvieron dispuestos a pagar por él.

Se salieron cosas de control, justo por esta desesperación de querer conseguir algo”, mencionó la conductora Joanna Vega-Biestro en Sale el Sol.

Ahora, el conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, reveló quién fue la persona que grabó el cuerpo de Julián y pidió que se le castigue.

Alguien filmó a Julián Figueroa. Maribel no hay muchas opciones, no hay muchas personas, el cerco es muy pequeño contado con los dedos. ¿Quién filmó a Julián Figueroa muerto? Lo digo con dureza para que entiendan que esas cosas no se hacen. No deberían ni verlo, no deberían ni tenerlo en su celular, quien lo tenga tiene que ir a la cárcel, y lo tenga en un whatsapp y lo hayan pasado».

Ceriani le sugirió a Maribel Guardia que tome acciones legales contra el responsable por grabar el cuerpo de su hijo para ganar algo de dinero.

Maribel, tienes que demandar a esa persona y a esa empresa que contrató a esa persona. No lo pudo hacer la familia Ocaña, lo tiene que hacer Maribel para que haya un precedente legal, para que haya una ley que se llame o Benito o Juliancito. Hay que hacer una ley”

Finalmente, Ceriani reveló que fue el camillero el responsable de tomar las imágenes.