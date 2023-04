Veracruz.- El influencer español Naim Darrechi, fue detenido el pasado miércoles 12 de abril, junto con Diego, quien es el mejor amigo de la veracruzana Yeri Mua en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.

Fuentes cercanas a la policía de Veracruz confirmaron la detención de Naim, a quien se le arrestó por alterar el orden público, otros medios mencionaron que su arresto se debió a posesión de drogas.

En la red social de Tik Tok, se hizo viral la detención del novio de la creadora de contenido Yeri Cruz Varela, quien es mejor conocida como Yeri Mua, por lo que, los influencers realizaron un live para hablar acerca de la detención y aclarar los rumores.

“Hasta detenidos se ven chulos mis niños”, escribió la Bratz Jarocha en su cuenta de Twitter, tras hacerse viral las imágenes de Naim y Diego detenidos.

La veracruzana aclaró que su pareja y su mejor amigo no fueron detenidos por fumar marihuana en vía pública como mencionaban algunos medios nacionales.

“Una no se iban a llevar detenidos a Naim y Diego por fumar marihuana, porque ya ni siquiera tenían, ya se la habían fumado toda”, aclaró Yeri.

“Dos, también lo que pasó fue que nos empezamos a gritar, él me decía de que Yeri ya no te metas, porque no quería que me embarrara en la situación en la que se metieron, pero bueno, es mi pareja y mi mejor amigo Diego”, continuó.

La Bratz Jarocha mencionó que en un inicio no se iban a llevar detenido a Naim y Diego, sin embargo, ella no sabía y llegó gritando para evitar que los arrestaran.

Posterior, Yeri se peleó con su novio quien le decía que se fuera para que no la detuvieran, situación que hizo enojar al policía y terminó arrestando a Darrechi y Diego por alterar el orden público.

“Entonces, yo quería ayudar, defenderlos, no quería que se los llevaran a la cárcel, pero yo no sabía que no se los iban a llevar, ósea yo llegué como loca diciendo que no se los lleven, pero como él y yo empezamos a gritar, pues el policía se molestó y dijo me los voy a llevar por alterar el orden público”, detalló la exreina del Carnaval de Veracruz 2022.

Tras su detención, Naim fue llevado a los separos de la comandancia de Playa Linda, en Veracruz. La creadora de contenido reveló que tuvo que pagar una multa administrativa de cinco mil 187 pesos para poder sacarlo de la cárcel.

“No hubo violencia (en la detención de su novio) por eso es que enseguida me dijeron, no lo vamos a llevar a Playa Linda, enseguida puedes venir por ellos, nada más que hay que pagar una multa, y pues bueno aquí está la multa de mi niño, esta fue la cantidad, 5 mil 187 pesos, decían que fue medio millón de pesos, no fue así”, señaló la veracruzana.

Darrechi comentó en el live que le regateó el costo de la multa al policía, quien les quería cobrar 10 mil pesos. “¡Eh pero se la regatee al policía!, porque nos iba a meter 10 mil pesos y se la dejé en cinco, cinco quinientos”, dijo el español.

Con Información de Agencia