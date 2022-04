México.-Tras la controversia generada en los Oscar 2022, Alfredo Adame dice que si hubiera estado en el lugar de Will Smith le da otra cachetada a Chris Rock.

Alfred Adame ha causado gran polémica por su reciente pelea con el abogado de Carlos Trejo, Manuel Montalvo, en plena conferencia de prensa.

En entrevista con el programa ‘La mesa caliente’, Alfredo Adame destacó que él se encuentra en contra de la violencia ya que vive bajo la filosofía de que se debe de evitar la contienda, pero había actuado de la misma forma que Will Smith para defender a Jada Pinkett Smith.

Alfredo Adame arremete contra Chris Rock por broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith

En los últimos años Alfredo Adame ha protagonizado diferentes peleas, siendo la última con el abogado de Carlos Trejo. El conductor se lanzó contra Manuel Montalvo al cuestionarlo por no haber asistido a su pelea con el cazafantasmas.

En medio de la controversia, Alfredo Adame ha concedido diferentes entrevistas donde ha tratado de justificar sus acciones al señalar que solo lo están provocando porque se quieren colgar de su fama.

Luego de su más reciente pelea, Alfredo Adame se burló sobre el hecho de que no aspiraría a un Oscar ni a un premio TVNovelas.

En ese momento el conductor fue cuestionado sobre la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock tras broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith.

En conversación con el programa ‘La mesa caliente’, Alfredo Adame señaló que si hubiera estado en el lugar de Will Smith le hubiera dado otro golpe a Chris Rock.

“No estoy de acuerdo, pero si yo hubiera sido Will Smith, le meto el segundo cuando se iba yendo de lado”

ALFREDO ADAME

Alfredo Adame destacó que él hubiera reaccionado de la misma manera pues solo estaba tratando de proteger a su esposa.

“En primera por ‘El respeto al derecho ajeno es la paz’ y (segunda) el respeto a que respeten a tu mujer en una ceremonia pública”

ALFREDO ADAME

En su conversación Alfredo Adame arremetió en contra de Chris Rock pues destacó que no se puede hacer esa clase de bromas en una ceremonia tan grande como los Oscar 2022.

“En una ceremonia que la están viendo millones de personas y que este tipo que es barato, es vulgar, diga un chiste tan malo como ese cuando la mujer de Will Smith padece una alopecia, pues se me hace imprudente, se me hace bajo, vil, vulgar y se me hace de todo”

ALFREDO ADAME

