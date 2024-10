México.- ¿Terminarán mal?, René Franco, arremetió contra el regiomontano Adrián Marcelo, luego de la entrevista que le hizo, la cual no ha sido publicada, sobre su polémica participación en La Casa de los Famosos México.

Recientemente, trascendió que el video completo de la charla que tuvieron los comediantes en Estados Unidos no ha salido a la luz (solo algunos clips como adelantos), debido a que el exlíder del cuarto Tierra no le ha entregado el material audiovisual.

Según la periodista Flor Rubio, presuntamente Franco no fue él quien grabó la entrevista que le hizo al exconductor de SNSerio, sino el equipo de trabajo de Marcelo, el cual supuestamente no le ha dado la grabación al ex panelista del mencionado reality show.

¿Se la quedará Adrián? Rubio comentó que los youtubers previeron lanzar la entrevista el pasado 11 de octubre, luego del video que estrenó el empresario con su amigo ‘La Mole’, en su podcast de ‘Hermanos de Leche’.

Sin embargo, el proyecto sigue guardado y en manos de Adrián Marcelo, situación que ha comenzado a preocupar a Franco, luego de que el expresentador de televisión revelara que no comparte el punto de vista que tiene el actor con la televisión, tema del que el regiomontano no quiere saber.

“Me entrevistó René, pero no se puede cotorrear así, porque como que no agarra la onda. Me dice: ‘es que no sabes nada de televisión’ y yo no quiero saber de tele wey. Es que para qué quiero saber de eso si aquí (en redes sociales) tenemos nuestra tele. Eso es lo que a muchos puristas y amantes del medio no les cae el 20?, le dijo el influencer a Iban Fematt.

René Franco arremete contra Adrián

René Franco confirmó a través de su cuenta de ‘X’, antes Twitter, que no ha podido lanzar la entrevista completa en su canal de YouTube, debido a que el conductor de ‘Radar’ la tiene en su poder.

El comediante dijo que en caso de que el exparticipante de La Casa de los Famosos no le entregue el material, pasará a ser «la entrevista perdida de Adrián Marcelo».

Además, reveló que ninguno de los dos puede publicar el video de la charla que tuvieron en sus redes sociales, ni en ningún medio sin la previa autorización del otro.

“Y si el buen Adrián Marcelo se guarda la entrevista y no me la da… ¡pues esta será una nueva historia! Ahora tendríamos ‘la entrevista perdida de Adrián Marcelo’. Nadie la puede sacar sin autorización del otro. Y te la vendemos”, señaló René.

Con Información de Agencia