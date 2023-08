México.-Belinda continúa dando de qué hablar luego de que revelara en una reciente entrevista para la revista Vogue España los objetos que lleva en su bolsa.

Durante el video, la cantante fue sacando varios objetos de su bolso, destacando una de las estampitas de ‘Santa Belinda’ de la que aseguró le da mucha risa pues la oración habla de que tiene el poder de enamorar tanto a los hombres que se tatúan su nombre.

Belinda explicó que le causa gracia y se le hace curioso que en México hayan creado una oración de Santa Belinda y recordó que se viralizó hace unos meses y que incluso la hizo parte de la introducción de algunos de sus conciertos.

“Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro pa que también se enculen conmigo y ni nombre lo lleven tatuado”, dice la oración.

Añadió que, se dice que es Santa Belinda porque los hombres que se enamoran de ella se tatúan su nombre, su cara o lo que sea que la represente. Además, explicó que a ella le da risa esta parte de la oración y se lo toma a broma.

“Quiere decir que como los hombres se enamoran que se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea y pues me hace mucha gracia porque no sé, me da risa, me lo tomo muy a broma”, dijo la cantante.

Los novios de Belinda que se tatuaron en su honor

A lo largo de su carrera, Belinda ha conquistado el corazón de varios hombres, entre ellos algunos actores, deportistas, cantantes y empresarios.

Debido a su belleza algunos de sus ex novios han decidido expresar sus sentimientos y amor al tatuarse su nombre, ojos o incluso su rostro completo.

Es por eso que te presentamos los nombres de los ex novios de la cantante que se han tatuado algo de ella.

Criss Angel

El reconocido mago estadounidense fue el primer hombre que expresó su amor hacia Belinda por medio de un tatuaje.

Y es que, el famoso ilusionista sorprendió a sus seguidores luego de decidir tatuarse el nombre de su amada en el pecho.

Lupillo Rivera

Los rumores acerca de la relación entre Belinda y Lupillo Rivera comenzaron luego que los dos intérpretes convivieran en la grabación del proyecto televisivo La Voz.

La relación se volvió oficial después que el hermano de Jenni Rivera publicara en redes sociales que se había hecho un tatuaje del rostro de Belinda en su brazo izquierdo.

Christian Nodal

Nodal fue el último en unirse al grupo de ex parejas de Belinda que se tatuaron en honor a ella.

Y es que, el polémico cantante se tatuó al lado de su oreja derecha la palabra “Beli”. Meses después, Nodal compartió el que posiblemente sea su tatuaje más polémico: los ojos de Belinda en el medio de su pecho.

Christian Nodal también tiene otros tatuajes en referencia a su amor por su ex pareja

