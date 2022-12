Redes.- Facundo suma ‘strikes’ en su paso por Qatar, pues hace un par de días un hombre reaccionó molesto luego de que el comediante mexicano fingiera limpiarle el parabrisas de su carro y ahora, una mujer le aconsejó no realizar este tipo de bromas pesadas a los ciudadanos locales; esto le dijo. El actor y comediante mexicano se sumó a la alineación de Televisa como parte de su barra de cómicos para este mundial de Qatar 2022, desde su anuncio miles de internautas han comentado en redes sociales que Facundo terminará en problemas por alguna de sus irreverentes bromas.

De momento, Facundo no se ha metido en graves problemas pero ha recibido alguna queja; primero se le vió paseando por las calles qataríes en una ‘alfombra mágica’ estilo Aladdín, después limpiando parabrisas en semáforos de la ciudad y ahora mojando gente mientras les realizaba entrevistas. Ante la arriesgada broma, una mujer mexicana decidió regañar a Facundo y aconsejarlo para que se limitará a hacer estas acciones, pues podrían traerle graves consecuencias. “A las mujeres ni te les acerques porque es un tema muy delicado, con los hombres nada más fijate que vengan en grupo de amigos en buen plan. Ten mucho cuidado porque los meten a la cárcel y no sales, he. Te juro que no sales, los matan dentro de la cárcel, es real”, dijo la mujer a Facundo. El comediante mexicano se encontraba realizando entrevistas a los aficionados de distintas selecciones pero mientras ellos respondían, un chorro de agua salía del micrófono que Facundo sostenía, mojando completamente su rostro.