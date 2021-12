México.-Luego de que arrancó la preventa exclusiva de Banco Azteca para los boletos del concierto de Justin Bieber en Monterrey, una fiel fan regia reapareció para hacerse con las codiciadas entradas.

Se trata de Osmara Soberanes, una de las jóvenes que en el 2011 se viralizaron por medio de un video luego de que no alcanzaron boletos para ver al intérprete canadiense, quien se presentaba por primera vez en tierras regias.

La mañana de este miércoles, Osmara hizo fila afuera de la Arena Monterrey para adquirir las entradas para ver al intérprete de ‘Sorry’ quien traerá su gira Justice World Tour al Estadio de Beisbol Monterrey el próximo 22 de mayo del 2022.

En una entrevista con un medio local, la joven regia recordó el infame momento, hace diez años, cuando se terminaron las entradas para ver a Bieber en Monterrey.

«Tenía 9 años y vine con mi mamá (…) y fue de que al momento de que dijeron, 30 minutos duró, y me acuerdo que ‘ya no hay boletos’ y yo no les quería creer hasta que avanzó la fila y vi a todos llorando (…) me fui toda triste a mi casa», relató al reportero.

La fan regia de Justin Bieber dijo que en aquella ocasión acampó por un día entero y que el no lograr adquirir las entradas le afectó emocionalmente.

«Llorando, con depresión, no quería comer, me encerré en mi cuarto», relató sobre la desafortunada situación en el 2011.

No le vuelve a pasar

Este miércoles que arrancó la preventa de boletos para el concierto de Justin Bieber en Monterrey, a Osmara Soberanes no le volverá a suceder lo mismo que hace 10 años, pues en esta ocasión se aseguró de ser una de las primeras en la fila para poder comprar a tiempo su acceso al concierto.

La fan regia de Justin Bieber llegó ayer a las 2 de la tarde y durmió afuera de la Arena Monterrey, todo para no quedarse sin su boleto y poder disfrutar de s ídolo, quien ofrecerá su show el próximo 22 de mayo de 2022 en el Estadio de Beisbol Monterrey.

