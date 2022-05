“Realmente son tonterías” Belinda responde a Christian Nodal tras filtrar conversación

México.- Luego de la captura de pantalla de publicó Christian Nodal, Belinda respondió a su exnovio con fuerte declaración en exclusiva para Venga la Alegría.

Esta misma mañana, Christian Nodal utilizó sus redes sociales para mandar un contundente mensaje a su exsuegra, Doña Belinda Schüll.

La polémica comenzó cuando la mamá de Belinda celebró con emojis de aplausos a una fanática que llamó “naco” a Christian Nodal.

El cantante sonorense se molestó con su exsuegra, así que publicó un mensaje en las redes sociales revelando nuevos detalles de su separación de Beli.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió el sonorense en su cuenta de Twitter, donde también se tomó el tiempo para responder a algunos fans.

Eso no fue todo, ya que el intérprete de Adiós Amor publicó una captura de pantalla de WhatsApp, donde se pueden leer tensos mensajes de su relación con la española. Aunque el sonorense había preferido mantenerse en silencio, esta ocasión tomó sus redes para dar más pistas sobre su separación.

Belinda responde a Nodal tras exhibir a su mamá

Este miércoles, Belinda platicó con nuestro conductor Ricardo Casares sobre las capturas de pantalla que publicó Christian Nodal.

“A las 9:20 de la mañana le escribí a Belinda y me contestó ‘Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías”, expresó nuestro conductor sobre la conversación que tuvo con la cantante esta mañana.

Las primeras declaraciones de la intérprete española fueron dadas a conocer en nuestro programa Venga la Alegría. Por el momento, Doña Belinda Schüll tampoco ha respondido a la captura de pantalla que hizo pública el cantante de música regional mexicana.

