Fue entonces que Itatí cantó “La Guadalupana” tal y como la hemos escuchado desde 2016, sin embargo, la cantante asegura que pidió a la producción volver a grabar su participación pues no estaba conforme cómo había quedado, pero no le fue permitido volver a grabarlo.

Y es que, de acuerdo con la propia Itatí quien contó esta situación durante su participación en el reality show “Divina Comida”, le comentaron que su actuación ante La Virgen de Guadalupe seguramente iba a ser cortada, por lo que no se preocupó más.

“Entré como a las 2 de la mañana; lo hago muy mal y me dijeron: ‘Ya, muchas gracias’. Y le dije a la persona que iba conmigo: ‘Oye no, yo estaba probando, yo creo que quedó pésimo, muy mal. ¿No puedo hacerlo otra vez?’, ‘Ni te preocupes, Itatí, quedó muy bien. Aparte vamos a cortar todo…’, Verdaderamente pensé que no iba a salir publicada la canción”. contó Itatí en Divina Comida

Ante esta situación, la actriz que ha participado en telenovelas como “Muchachitas”, “Dos mujeres y un camino”, “María la del Barrio”, entre muchas otras más asegura que tras haber sido publicada su interpretación de “La Guadalupana” no le afectaron las críticas, burlas y hasta memes que se hicieron de ella.

Además la actriz también dejó pasar de largo los rumores que aseguraban que estaba bajo los efectos de drogas o alcohol, pero quien no lo tomó nada bien fue la mamá de la también cantante pues Itatí contó que ésta sí se llegó a avergonzar por los comentarios.

Con Información de Comunicado