México.-Hace una semana la primera actriz y ex productora de la obra “Aventura”, Carmen Salinas, fue hospitalizada tras sufrir una hemorragia cerebral. Esta noticia causó gran impacto entre los famosos, quienes han mostrado su afecto y buenos deseos hacia Carmelita.

Tal es el caso de la actriz Azela Robinson, quien en una entrevista dio a conocer que lo mejor sería que Carmen Salinas se fuera a descansar en paz con su hijo, pues no le gusta verla sufrir.

Pese a que la famosa dio su punto de vista desde el fondo de su corazón y con el amor que le tiene a Carmelita, sus declaraciones causaron controversia, pues para los televidentes la famosa no debió de haber opinado de esa manera.

“Quiero que se vaya en paz, feliz, tranquila a reunirse con sus amados, como su hijo, el Chatito, con la gente que tanto la amó y la cuidó”, comentó Azela Robinson.

Añadió que desde su punto de vista sería mejor que Carmen se fuera pues su situación es grave.

“Yo creo que Carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave”, aseguró.

Finalmente, externó que la primera actriz no podría ser feliz si no trabaja o tiene el contacto con la prensa. Por ello, aseguró que es mejor que pase a otro plano.

“Ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa. A la prensa a la que tanto ha amado, a la que tanto ha apapachado, entonces si ella no puede tener eso es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá”, indicó.

