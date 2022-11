México.-Platanito lloró en un show tras explicar que atraviesa por un duro momento luego de los señalamientos hacia su comedia por burla sobre el feminicidio de Debanhi Escobar.

A principios de noviembre, el payaso incluyó el caso de la joven durante una rutina de chistes sin tomar en cuenta que burlarse sobre los feminicidios fomenta la violencia contra las mujeres.

Debido a sus comentarios, los padres de Debanhi emprendieron acciones legales en su contra. Pidieron una disculpa pública y que tomara clases de perspectiva de género.

Sergio Verduzco, quien está detrás de ‘Platanito’, ofreció disculpas públicas por la burla; sin embargo, la medida no fue suficiente, pues continúa en el ojo de las críticas.

Por ello utilizó uno de sus shows en Canadá para desahogarse y presentarse como una víctima de las circunstancias. Lloró al recordar que su esposa es quien lo ha acompañado en este momento.

No conforme con lo que ha dicho defendiendo su llamado ‘humor negro’, aseguró que con la comedia busca darle la vuelta a las situaciones que se viven en México.

“Yo lo único que hago es darle la vuelta a toda la pinche mierda que estamos viviendo en el mundo. Yo no me burlo de la muerte de nadie. Soy comediante, no soy asesino, ni yo maté a esa niña”.

Con lágrimas en los ojos agradeció el apoyo de su público e hizo un llamado para que las autoridades realicen su trabajo.

“Yo lo que quiero es que el pinche gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables. Ustedes no lo saben, pero están así de querer meterme a la cárcel a mí. ¿Yo por qué? Yo no la maté, nomás hice un pinche chiste”.

