«Quién eres tú para decir si es vida o no es vida» Laura Zapata arremete contra Juan José Origel por comentario de su abuelita

México.-Laura Zapata reaccionó furiosa al comentario que realizó Juan José Origel cuando reveló la noticia que la señora Eva Mange de 104 años estaba internada. El periodista de espectáculos confirmó que esta vida ya no está para la señora. Dicho comentario hizo que la actriz respondiera enojada al confirmar que él no es nadie para decidir quién vive y quién muere.

El periodista aprovechó sus redes sociales para desearle eterno descanso, ya que considera que no es vida la que está llevando la señora de 104 años. Se tiene que mencionar que en comentario dejó claro que la quiere mucho y por eso espera que descanse en paz lo antes posible.

“Con todo el cariño, que Dios la reciba! Esta ya no es vida para mi querida doña Eva a quien tanto cariño le he tenido!”, escribió ‘Pepillo’ en la postal que compartió Laura donde se puede ver a su abuela en una cama de hospital. Esto no fue bien tomado Zapata, quien indicó que él no es nadie para decidir quien debe morir y quien no.

Un punto importante que determina el motivo por el que reaccionó de esa forma tiene que ver con que, para Laura, doña Eva es como su madre. Fue ese gran cariño que le tiene el que la llevó a contestarle furiosa por querer que parta de este mundo para la eternidad.

“@juanjoseorigel la verdad es incomprensible tu comentario quién eres tú para decir si es vida o no es vida la que tiene mi abuelita”, escribió Zapata después de ver las palabras sobre el estado de salud de Doña Eva requiere cuidados especiales debido a su avanzada edad.

Dicho mensaje tampoco fue bien visto por parte de los seguidores de la actriz, ya que también arremetieron contra Origel. “Pues con todo respeto Pepillo uno no sabe, tú te puedes ir primero que doña Eva Mange solo Dios sabe cuándo y a qué hora tú siempre con tus cosas y luego te quejas por qué Thalía te deja de hablar…”, “Pepillo con todo respeto eso no se dice nunca y menos a Laura que para ella es su mamá”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

