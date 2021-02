MÉXICO.-«Que sigan ladrando», expresó Juan José Origel ante las críticas y acusaciones que recibió en los últimos días por viajar a Estados Unidos para acceder a la vacuna contra el Covid-19 antes de lo establecido en México.

El conductor de «Con permiso» decidió grabar un vídeo desde la comodidad de su cama y publicarlo en su canal de YouTube.

«Aquí tranquilo»

En poco más de seis minutos explica que está despreocupado por los señalamientos.

«Yo aquí, tranquilo en casita, con mis criaturas (sus mascotas), como dicen ‘entre más conozco a la gente más quiero a mi perro'», dijo Origel sonriente.

No me interesa

«Se los digo de verdad, yo ya no veo ningún canal de nadie ni de nada porque no me interesa y yo les agradezco a todas las personas que dicen ‘ay viste lo que dijo fulano o zutano o perengano de ti’, pero ya no me interesa lo que digan de mí», afirmó. Pepillo.

También aprovechó para hacer una reflexión acerca del virus mundial poniendo el caso de su amigo, el actor Toño Mauri, quien recientemente fue dado de alta del hospital luego de luchar durante ocho meses contra el coronavirus.

Fuente Agencia