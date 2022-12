México.-Maluma se convirtió en blanco de críticas por un polémico mensaje que compartió a través de sus redes sociales, pues en éste el cantante colombiano dijo sentirse decepcionado por la música que se escucha en los centros nocturnos de su ciudad natal ya que las canciones se repitieron durante el tiempo que estuvo en el lugar.

En días pasados el intérprete de “Felices los 4” compartió en redes sociales un mensaje con el que dejó ver que buscaba a alguien para salir de fiesta, pues se encuentra en Medellín tomando unas vacaciones por las fiestas decembrinas luego de haberse presentado en el Mundial de Qatar 2022.

Aunque el cantante consiguió la compañía que necesitaba para una noche de fiesta, todo indica que su experiencia no fue lo que esperaba y así lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter donde se quejó de haber escuchado las mismas melodías durante el tiempo que estuvo en el lugar.

Ayer estuve en la disco y escuché las mismas 8 canciones toda la noche, que mierda. No me gusto para nada. Habiendo tanta música y tantos artistas ponen lo mismo siempre. FAIL 👎🏻👎🏻👎🏻 — PAPI JUANCHO. 🦁 (@maluma) December 12, 2022

“Ayer estuve en la disco y escuché las mismas 8 canciones toda la noche, qué mier**. No me gustó para nada. Habiendo tanta música y tantos artistas ponen lo mismo siempre. FAIL”, escribió el cantante junto a una serie de emojis de pulgar abajo con el que enfatizó en su descontento.

Maluma responde a críticas

Los comentarios no se hicieron esperar y el cantante, de 28 años, recibió fuertes críticas por parte de internautas que aseguraron que la molestia de Maluma estaría en que ninguna de las ocho canciones que escuchó en el club nocturno eran de él y sí de artistas como Bad Bunny, Karol G y J Balvin.

Al respecto, Juan Luis Londoño Arias, como es el nombre de pila del cantante, respondió con un nuevo mensaje en que asegura haberse referido a brindar un espacio para nuevas estrellas: «Ahhhh y lo que escribí no era porque no ponían mi música, al contrario, escuché mis canciones. Lo que digo es a nuevos talentos que están cabron** y no les dan la oportunidad, ¿escuchamos música por moda o porque está cabro**?».

Jajaja en esas 8 también habían mías 🫠 https://t.co/WkxkYmdwLT — PAPI JUANCHO. 🦁 (@maluma) December 12, 2022

Recientemente la voz de «Amigos con derechos» fue motivo de controversia por aceptar participar en el Mundial de Qatar 2022, un puesto que artistas como Shakira, Dua Lipa y Rod Stewart rechazaron debido a la violación de los derechos humanos presente en aquel país.

Aunque el cantante no había dado declaraciones, fue durante una entrevista que llamó «grosero» al periodista y abandonó de manera abrupta el. lugar luego de ser cuestionado sobre el tema de los derechos humanos en Qatar: «Es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar el fútbol y la fiesta del fútbol. No es algo en lo que realmente tenga que involucrarme».

Fuente Agencia